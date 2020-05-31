بمشاركة منة عرفة.. أغنية "جمالها" لحمادة هلال تتصدر "يوتيوب" 

حقق كليب أغنية الفنان حمادة هلال "جمالها" نجاحًا كبيرًا بعد أسبوع من طرحها، حيث تجاوز 3 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وتميزت الأغنية بكلماتها المختلفة، وإيقاعها الشبابي المميز، والذي لاقى إعجاب الجمهور العربي، ولفت الإنتباه في الكليب مشاركة النجمة منة عرفة، والتي أضافت جرعة فرح وسعادة على العمل.

كليب "جمالها" احتل الترند على "يوتيوب" في العديد من الدول العربية منذ الساعات الأولى على إطلاقه، وغرد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين عبروا عن إعجابهم بالأغنية والكليب، وأشادوا أيضا بأداء حمادة هلال المميز ومشاركة منة عرفة.