الحركة الوطنية: مستمرون في الإجراءات الوقائية حتى تجاوز كورونا

أكد رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب ماض في سياسته بتنفيذ الاجراءات الاحترازية خصوصا ما يتصل بالتباعد الاجتماعي والالتزام بقواعد حظر التجول والحركة مع الجماهير، فضلا عن حملات التوعية وتعقيم وتطهير المباني والأحياء إلى أن تتمكن مصر والعالم من تجاوز جائحة فيروس كورونا.

وطالب السيد في بيان، قواعد وكوادر الحزب في القاهرة والمحافظات بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها، وذلك إيمانا من الحزب بضرورة دعم الدولة وأن يصطف الجميع سواء أحزاب أو منظمات مجتمع مدني خلفها كتفا بكتف لأنه لا يجود دولة في العالم تسطيع تلبية احتياجات مواطنيها بمفردها.

وشدد على كوادر الحزب في القاهرة والمحافظات بضرورة توعية الأهالي وحثهم على الالتزام بقواعد حظر التجوال الذي تدعو له الدولة، حتى يثبت الشعب المصري للعالم بأسره مدى وعيه وقدرته على تجاوز محنة كورونا.

وأشار السيد إلى أن باب الحزب مفتوح لجميع أعضاء الحزب لسماع رؤى واقتراحات الأعضاء لتطوير آليات وأدوات الحزب بما يصب في النهاية، في مصلحة المواطن والوطن، مطالبا جميع أمناء الحزب بإعداد تقدير موقف سياسي كل على مستوى محافظته.