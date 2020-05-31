العسال توضح شروط العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، إن البروتوكولات المنتشرة على السوشيال ميديا كلها منسوبة لوزارة الصحة وهذا عار تماماً من الصحة، وأن البرتوكول الحقيقي لوزارة الصحة تم تعديله وتم الانتهاء من وضعه مساء أمس وسيتم وضعه في أقرب وقت على الموقع الرسمي للوزارة.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مني عبدالغني، ومفيدة شيحة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية Dmc، أن البروتوكول تم استبعاد التيميفلو، والإبقاء على الهيدروكسي كلوركين لعلاج الحالات وخاصة البسيطة والمتوسطة، لافتة إلى أن علاج التيميفلو عندما تم وضعه كان لغرض معين وهي أن الفترة التي وضع فيها البروتوكول كان هناك تواجد لفيروس H1n1 مع فيروس كورونا لأنه كان يغطي فيروس H1n1 وكنا لا نستطيع التفرقة بين الفيروسين فكان يتم إعطاء الأدوية لتغطية الفيروسين وأصبح ليس موجود حالياً.

وتابعت، أنه لا يجب اتخاذ أي أدوية بدون استشارة الطبيب وعند ثبوت أن الأعراض التي تظهر على المريض هي لفيروس كورونا تقوم وزارة الصحة بصرف الدواء له بما فيه دواء الملاريا مع العزل منزلياً في حالة إذا كانت الحالة بسيطة، وإذا كانت شديدة يتم العزل في المستشفى ويكون التحاليل والعلاج للمرضي بالمجان، وسيتم توصيل شنط العلاج للمرضي إذا ثبت ايجابيتهم ومتابعتهم طوال فترة العزل المنزلي.

واستكملت، أن شروط العزل المنزلي أن يكون المريض تحت سن الـ60 سنة وألا تزيد درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية وعدم وجود أمراض أخري مصاحبة للفيروس، وعدم وجود اضطرابات في القلب، أو حمل بالنسبة للمرأة وتكون الحالة بسيطة.