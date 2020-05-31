إيران تعلن مصير الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية المنكوبة

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن إيران قررت عدم إرسال الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة، التي تم إسقاطها بالقرب من طهران بداية العام، إلى أوكرانيا.

ووفقا للوكالة، قرر المسؤولون الإيرانيون، بعد تأخير الجانب الأوكراني بالرد على عرض إيران حول الصناديق السوداء، إرسالهم إلى دولة أخرى، حسبما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الوكالة أنه من الممكن أن تكون هذه الدولة، كما تم ذكره سابقا، هي فرنسا.

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينج737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، قد أسقطت عن طريق الخطأ فجر الـ8 من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وأقر قائد القوة الجوية- الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة باستهدافها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء الماضي، أنه يأمل بإجراء تحقيق فعال، ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وكذلك تعويض أسر الضحايا وشركة النقل.