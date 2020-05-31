إصابات كورونا في كندا تتجاوز 90 ألفا

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية الرئيسية، اليوم الأحد، أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 90 ألف حالة.

وأكد مسؤولو الصحة في المقاطعة - في تصريح اليوم - إصابة 326 حالة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة أخرى، لتصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في المقاطعة إلى 27 ألفا و859، بما في ذلك 2266 حالة وفاة، و21 ألفا و810 حالات تعافي.

وكانت مقاطعة أونتاريو قد أبلغت أمس السبت عن عدد قياسي من اختبارات فيروس كورونا، والتي تم الانتهاء منها خلال يوم واحد بإجراء 20 ألفا و640 اختبارا، فيما انخفض عدد الاختبار اليوم إلى 17 ألفا و14 اختبارا.

وترجع معظم الإصابات إلى مقاطعتي كيبيك وأونتاريو، الأكثر ازدحاما بالسكان والأكبر اقتصادا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في شتى أنحاء كندا إلى 90 ألفا و505 حالات، بينها 7093 حالة وفاة.