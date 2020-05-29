السفارة المصرية في كندا تروج لزيارة 14 موقع آثري عبر الانترنت

قامت السفارة المصرية في كندا بالترويج إلى المقاصد السياحية الثقافية في مصر، وذلك في إطار قيام وزارة السياحة والآثار بإطلاق عدد من الزيارات والجولات الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية عبر الصفحات الرسمية لها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لإتاحتها لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية العريقة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19)،

وأوضح السفير احمد أبو زيد سفير مصر بكندا، أنه تم اختيار عدد 14 موقع أثري من الزيارات الافتراضية التي أطلقتها الوزارة لتعبر عن مختلف أوجه الحضارة المصرية القديمة في جميع المحافظات المصرية، وتم ارسالها إلى رئيس مجلس الشيوخ الكندى، ورئيس مجلس النواب الكندي وأعضاء الحكومة الكندية، وسفراء الدول المختلفة في كندا، يالاضافة إلى تجمعات الجالية المصرية بكندا، وذلك في مبادرة من السفارة لتعريف الجمهور الكندي بالمواقع الأثرية المصرية لإتاحة الفرصة لهم بالاستمتاع بتلك الزيارات والجولات الافتراضية أثناء جلوسهم في منازلهم وتشجعيهم على زيارة مصر بعد عودة حركة السياحة بصفة منتظمة.

جدير بالذكر أنه من بين المواقع التي تم اختيارها مقبرة ميريت عنخ، وباب زويله، معبد بن عذار، والدير الاحمر