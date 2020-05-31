مجلس جامعة جنوب الوادي يناقش الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة عبر تقنية الفيديو كونفرس، الاستعدادات التي اتخذتها الجامعة لعقد الامتحانات للفرق النهائية لكليات الجامعة والتي حددها المجلس الأعلى للجامعات أول يوليو المقبل.

وناقش المجلس الإجراءات الاحترازية والصحية لهذه الامتحانات مثل التعقيم ووضع بوابات معقمة أمام اللجان وأجهزة قياس للحرارة وإقامة لجان للعزل في حالة ظهور أي حالات مشتبه فيها من الطلاب والتنبيه على عمداء الكليات بمراعاة المسافات الآمنة في اللجان.

وأشار الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة أن المجلس قرر عقد امتحانات طلاب الدراسات العليا خلال شهر أغسطس القادم مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لهذه الامتحانات وناقش المجلس الضوابط الخاصة بامتحانات الطلاب الوافدين في كافة المراحل.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس استعرض القرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بعدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس في لجان الإشراف على طلاب الدراسات العليا.

وتابع رئيس الجامعة أن المجلس أكد على القرارات التي تعزز من الأمانة العلمية وإرساء مبادئ أخلاقيات البحث العلمي، ووافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة.