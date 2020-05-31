البابا: مصر أسرة واحدة وأحيي الدولة في جهود عودة العالقين بالخارج

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة خادمة لأي إنسان أيًّا كان المكان الذي يوجد فيه.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبصحبتهما مجموعة من المصريين الذين كانوا عالقين بدولة كينيا بسبب توقف رحلات الطيران من جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نجاح الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة في إعادتهم.

وقال البابا: "كنت سعيدًا وأنا أرى العائدين من الخارج، رافعين الباسبور المصري وفخورين بمصريتهم، عندنا في مصر مثل يقول الناس لبعضها وإحنا كمصريين نتميز بهذه الصفة ومتعودين نساعد بعضنا لأن مصر كلها أسرة واحدة".

وأضاف البابا: "ربنا سمح إنكم تكونوا في كينيا لأن لنا هناك خدمة متميزة تخدم الكنيسة والمجتمع، والأنبا بولس له خدمة كبيرة هناك فبنى مستشفى هناك لخدمة المجتمع".

وتابع البابا: "أحب في هذه المناسبة أن أحيي القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزاراء وأيضًا الوزراء في جهودهم الرائعة لعودة المصريين العالقين بالخارج، ونصلي إلى الله أن يرفع عنا الوباء ونرجع لحياتنا الطبيعية".

وكانت الكنيسة القبطية في كينيا استضافت المصريين العالقين هناك منذ شهر أبريل الماضي وتولت رعايتهم رعاية كاملة حتى عودتهم مؤخرًا.

وكان البابا قد أصدر توجيهاته إلى الأنبا بولس أسقف الكرازة بأفريقيا بالتواصل مع العالقين وتدبير كافة السبل لرعايتهم، إثر اتصال وزيرة الهجرة بقداسته.

وأطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، مبادرة "خلينا سند لبعض" التي تتبنى فكرة توحيد كافة الجهود الشعبية والوطنية لخدمة المصريين العالقين في مختلف دول العالم، ولا سيما الدول التي لا توجد بها جالية مصرية ومن بينها كينيا.

رافق وزيري الهجرة والشباب من العالقين العائدين، خلال الزيارة وائل ترك العضو المنتدب لإحدى الشركات الخاصة وماجد ترك المدير المالي لنفس الشركة، ولاعبان أوليمبيان هما حمادة محمد أحمد وسالم عطية الله.