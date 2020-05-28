صور.. البابا في "عيد الصعود": نصلي ليحفظ الله مصر والعالم من كورونا

أكّد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنَّ الكنيسة تصلي لكي يرفع الله عن مصر والعالم أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، مبينًا أنَّ لديه رجاء في أن يحفظ الله مصر والعالم من هذا الخطر.

ولفت البابا، إلى أن يوم الاثنين المقبل سوف تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول السيد المسيح مصر، وسيترأس الصلاة في هذا اليوم بأحد الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة.

وقدم البابا، في كلمته خلال ترأسه صلاة قداس عيد الصعود المجيد من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون دون حضور شعبي، التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة عيد الصعود المجيد، مشيرًا إلى أنَّ "السيد المسيح جاء أولا لكي ما يخلص الإنسان وسيأتي مرة أخرى لكي يدين العالم".

وقال البابا تواضروس، إنَّ يوم الصعود كان على جبل الزيتون وقبلها مر السيد المسيح على بيت عنيا وبستان جثيماني الذين مر بهما في أسبوع الآلام، مضيفًا أنَّ المسيح أراد أن يعلمهم أن الصعود ثمرة من ثمرات الصليب، وأن يعلمهم السمو، مشيرًا إلى أنَّ المسيحية بلا سقف في النمو الروحي.

وأوضح البابا أنَ عيد الصعود هو اليوم رقم 40 في الخماسين المقدسة، وهو أحد الأعياد السيادية، مشيرًا إلى أنَّ المسيحية سماوية، وأنَّ المسيحيين ينتظرون بشوق المجيء الثاني للمسيح.

وشارك في صلاة القداس، كل من: الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة أسقف الخدمات الاجتماعية، والأنبا إكليمندس أسقف كناس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي.