إصابة المدير العام السابق لراديو مصر بفيروس كورونا

أصيبت مآثر المرصفي، مدير عام إذاعة الأخبار السابق "راديو مصر"، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سحر رمضان، صديقة مآثر المرصفي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أصيبت أختي وشقيقة روحي الاعلامية المحترمة الإنسانة النبيلة مآثر المرصفي. بفيروس كورونا".

وأعلنت أيضًا، عن إصابة صحفيين بموقع الوفد بفيروس كورونا، وهما أحمد شوقي وعصام حسني، متابعةً: "أبتهل لله وأنتم معي في صلواتنا وختمات القرآن وعند الإفطار للصائمين، أن يشفيهم ويرفع البلاء ويدحر الوباء اللهم إنهم وغيرهم من أحبابي فيك أشهد لهم بنبل خصالهم".

وأتمت: "اشفهم يارب برحمتك ومغفرتك وعفوك وممدك وقوتك وحولك وبركة حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام يارب".