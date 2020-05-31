نائب محافظ الدقهلية تقود حملة إشغالات في أول أيام خروجها من العزل

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات والقضاء على تجمع البائعين تمهيدا لسوق قليوب غدا الإثنين، وتنفيذ قرار الالتزام بارتداء الكمامة.

جاء ذلك في أول يوم عمل لها بعد خروجها من العزل المنزلي، وإعادة فتح مكتبها بديوان عام محافظة القليوبية، بعد إصابة أحد أعضاء المكتب بفيروس كورونا المستجد وخضوع كافة العاملين والنائبة للعزل المنزلي.

شارك في الحملة مجدي نجاح رئيس المدينة، والدكتور كرم السويكى نائب رئيس المدينة، ومدير الإشغالات بالمجلس.

بدأت الجولة برفع المخلفات من الطريق الزراعى بمدخل سنديون، ثم رفع الإشغالات ومنع تجمع الباعة الجائلين بشارع التحرير والإدارة التعليمية ونادى باريس بقليوب، قبل استعدادهم للسوق غدا الاثنين، فضلا عن متابعة تطبيق قرار الالتزام بلبس الكمامات وذلك بميدان العاشر بقليوب.

وأثناء الجولة التفقدية للدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بمدينة قليوب حدث اندلاع حريق بسيارة أجرة أمام موقف قليوب البلد، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية لسرعة السيطرة على الحريق، وبالفعل تم السيطرة دون خسائر بالأرواح، بحضور الدكتور كرم السويلكي نائب رئيس المدينة، وسيد عبد العظيم نائب رئيس المدينة.