نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بكفر شكر

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية للمشروعات الجارية والمتعثرة ومتابعة الخطة الاستثمارية بمدينة كفر شكر بحضور مصيلحي هدية القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة أحمد علي شيتا تعليم أساسي بحضور المهندس عبدالنبي رئيس قطاع كفر شكر، ثم تم التوجه إلى محطة معالجة الصرف الصحي ببرقطا، وذلك بطاقة إجمالية 7500م3/يوم (مرحلة أولى)، بحضور المهندس مصطفى عطا مسؤول الصرف الصحي بمدينة كفر شكر.

كما تفقدت النائبة، مركز طبي كفر شكر مع الدكتور نجلاء مهدي سعيد مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وقد تم الانتهاء من المبنى وجارى توصيل المرافق له، فضلا عن تفقد مشروع الصرف الصحي كأعمال إضافية لعزبة علية هانم بناء على أمر إسناد قرية أسنيت بالإضافة إلى تفقد مدرسة المفتي تعليم أساسي.