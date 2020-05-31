إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وقع، قبل قليل، بأرض زراعية بطريق قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بطريق قرية الواسطى بجانب الطريق ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني والمعاينة والفحص تبين أنقلاب السيارة رقم( ٤٧٦١ أ ن ل ) بطريق الواسطى بأرض زراعية جانب الطريق.

نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى وجرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.