"مستقبل وطن" بالإسماعيلية يوزع عبوات غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقسم ثان

أعلن علاء وحيد، أمين إعلام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، تواصل فعاليات مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم وذلك في مرحلتها الثالثة بإشراف عصام دياب، أمين التنظيم، مشرف الفعالية، وذلك بتوزيع آلاف من العبوات الغذائية على الأماكن الأكثر احتياجا في دائرة قسم ثان بمدينة الإسماعيلية بمنطقة الشهداء والعبور.

وقام بالتوزيع سيد العركي، أمين قسم ثان وأعضاء هيئة مكتب القسم وشباب الأمانة، وذلك بتوصيل العبوات من بيت البيت للأسر التي تضررت من الإجراءات الاحترازية الأخيرة الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت رعاية حماد موسي أمين الحزب بالاسماعيلية.

وأوضح عصام دياب، أمين التنظيم مشرف الفعالية بأن اليوم هو بداية المرحلة الثالثة من مبادرة حياه كريمه لشعب عظيم، والتي تهدف لاستكمال مرحلتين سابقتين قبل شهر رمضان ووصل من خلالها الحزب إلى ألاف الأسر والتي تضررت من الإجراءات الإحترازيه في كل مراكز وأقسام المحافظة، ونستكمل اليوم ، مابدأناه حيث نهدف إلى تغطية كل أرجاء الإسماعيلية ومساندة الفئات الاكثر احتياجا، وذلك من خلال توزيع آلاف العبوات واليوم البداية كانت في قسم ثان بالمدينة وغدا في القنطره شرق، وسوف يقوم الحزب بدوره تجاه المجتمع والتركيز علي تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن منع تفشي فيروس كورونا.