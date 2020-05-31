تسجيل صوتي يفضح عنصرية أمير قطر السابق.. وصف أوباما بـ "العبد"

نشر المعارض القطري خالد الهيل، تسجيلا صوتيا مُسربا بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أظهر عنصرية حمد، بعد وصفه للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه "عبد"، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وعلق "الهيل"، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، على التسجيل الصوتي المُسرب، قائلًا: "أمير قطر السابق حمد بن خليفه آل ثاني يقول عن الرئيس الأمريكي السابق (هذا العبد الله يلعنه)، أمريكا تنتفض ضد العنصرية ونظام قطر نظام عنصري هل مازال شعب أمريكا يسمونهم أصدقاء؟".