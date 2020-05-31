هل يواجه محمد رمضان عقوبة بسبب زفاف شقيقته ومخالفة قرارات كورونا؟

رغم قرار منع التجمعات والحفلات لمنع انتشار فيروس كورونا، أقام الفنان محمد رمضان حفل زفاف شقيقته، إيمان، بإحدى الفيلات بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وتم نشر فيديوهات وصور من حفل الزفاف الذي شهد حضورا كثيفا سواء من أفراد الأسرتين أو الفنانين وأصدقاء الفنان وشقيقته، ما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية تعرضه للمساءلة القانونية، على غرار شيخ خفراء قرية عمروس بالمنوفية، الذي تم إلقاء القبض عليه لنفس السبب، ومنظمي حفل إفطار جماعي في شهر رمضان ببولاق الدكرور.

وقالت المحامية دينا المقدم، إن الفنان خالف القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء والتي شملت تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، ومنع الاحتفالات، ومنع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية، وغلق جميع الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، وقرارات ضرورة ارتداء الكمامة واتخاذ التدابير الوقائية، كما أن نشر هذه الفيديوهات والصور يعد تحريضا على التجمعات.

وأضافت: نصت المادة الـ13 من قرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مجابهة كورونا، المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ومخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وقد أكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وإحالة المتهمين لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

وفي حفل زفاف شقيقة رمضان، ظهر الفنان دون ارتداء كمامة ولا أي من الحضور، كما لم يتم الالتزام بالتقاعد وهو ما ظهر خلال قيامه بالتقاط الصور التذكارية مع العروسين والحضور، وهو ما اعتبره قانونيون تحديا واضحا لقرارات الدولة وخرقا للقانون وإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بشكل يومي.

ومنذ يومين، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على شيخ خفراء قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد خرقه قرار رئيس الوزراء وقيامه بعمل حفل عرس لنجله في الشارع، كما قامت قوات الأمن بالقبض على صاحب الدي جي الموجود لإحياء الحفل وتم مصادرة جميع الآلات والعدد الموسيقية الموجودة بحفل الزفاف، وانتقل رئيس المحسنة لمتابعة إخلاء مكان الحفل.

وفي رمضان تم ضبط عدد من الأشخاص أقاموا مائدة إفطار جماعي بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة، وذلك بعد رصد الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، مقاطع فيديو ظهر بها مجموعة من الشباب أقاموا إفطارًا جماعيًا، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة ضبطهم، وتم بالفعل إلقاء القبض على الأشخاص الذين ظهروا في المقاطع.