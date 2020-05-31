بسبب الطائرة الورقية.. مصرع طفلين صعقا بالكهرباء بالبحيرة

لقي طفلان مصرعهما، اليوم، صعقا بالكهرباء، أثناء لهوهما بالطائرات الورقية أمام منزلهما بالشارع، بإحدى قرى مركز دمنهور في البحيرة، وجرى التحفظ على جثتهما بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، إخطارا من المستشفى التعليمي، يفيد وصول كلا من: "محمد أ.ع" 11 سنة، و "ياسر ج.ع" 11 سنة، جثتين هامدتين، ادعاء صعق كهربائي.

بسؤال أسرتهما أقرا أنهما كانا أمام المنزل بقرية أبو نار، التابعة لدنشال، مركز دمنهور، يلعبان بالطائرات الورقية، التي علقت بأحد أعمدة الإنارة، وأثناء اقترابهما من عامود الكهرباء، تعرضا للصعق ولقيا مصرعهما في الحال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.