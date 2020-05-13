بسبب طيارة ورق.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الدقهلية

15 دقيقة قضاها الطفل إسلام محمد، والبالغ من العمر 10 سنوات، في اللهو أمام منزل أسرته بطائرة ورقية، كانت ضحكاته تملأ المكان وتسمعها والدته وهي داخل المنزل.

فجأة توقفت ضحكات الطفل، وبعدها بدقائق خرجت والدته على صوت صرخات الأطفال الذين يلعبون مع ابنها لتجده جثة هامدة، لم تستجمع الأم قواها وسقطت على الأرض وهي تحتضن طفلها، ودخلت في نوبة بكاء هستيري.

الحادث المؤلم شهدته قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث أفادت التحريات أن الطفل توفى إثر صعقه بالكهرباء عقب تسلقه أحد أعمدة الكهرباء، لفك طائرة ورقية تعلقت بالأسلاك الكهربائية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الستاموني، بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء بقرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس إثر صعوده عامود كهرباء.

وأضافت التحقيقات أن قوة من المباحث انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث ليس ناتجًا عن شبهة جنائية، ولم يكن مدبرًا للانتقام من الطفل وأسرته، وأن المتوفى يدعى إسلام محمد رضا عبدالعال، والذي كان يلعب بطائرة ورقية، لكنها تعلقت بأسلاك الكهرباء الخاصة بأحد الأعمدة، فتسلق العمود لإنزال الطائرة إلا أن التيار الكهربائي صعقه، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة دفن جثمان الطفل بعد مناظرته طبيًا، واستدعت أسرة الطفل لسماع أقوالها، وأقرت أن الوفاة وقعت جراء الصعق بالكهرباء.

من جانبها، نعت شبكة كهرباء بلقاس الطفل إسلام محمد رضا عبد العال، وقدمت خالص العزاء والمواساة للأسرة، وأهابت بجميع الأهالي في أي مكان الحفاظ على أولادهم والتنبيه عليهم عدم تسلق أعمدة الكهرباء، أو اللعب بجوارها بالطائرات الورقية.