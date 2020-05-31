إيساف يعتذر عن الغناء في حفل زفاف: كانوا 40 فرد فقط

قال المطرب إيساف، إن الفيديو المتداول له وهو يغنى فى أحد الأفراح، يعود إلى صديق له وليس فرح أخذ مقابل مادى من أجل الغناء به.

وأضاف " إيساف"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا كنت مدعو فى فرح صاحب عمرى، ودى ليلة العمر كان هناك فنانين كثر ولكن لا يوجد مطرب، وعندما تم تشغيل قمت للغناء له، من فرحتى قمت حضنته وسلمت عليه لأن صديق عمرى".

وتابع: "صديق عمري اتبع التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية فى كتب كتابه، وكل المعازيم كانوا 40 فرد فقط ومن المستحيل أنى أكون ضد قرارات الدولة وأعمل شئ من الهمجية، وأنا مش بقول أنى صح وبعتذر عن الأخطاء اللى صدرت مننا بحسن نية".

ولفت "إيساف"، إلى أن هناك العديد من الأفراح بهذا الشكل ولكن لم يوجه لها انتقاد مثل التى وجهت لى فى هذا اليوم، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون ضد قرارات الدولة.

وأردف: "أعتذر لكل الناس اللى معجبشهم الصورة..ولكن بأمانة الله كلنا كان معانا كمامات..ربنا يحرص مصر وأهلها وأحنا غلطنا وسنتفادى ذلك فى المستقبل".