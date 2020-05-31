هنيدي يكشف سبب تغيبه عن جنازة حسن حسني: "كنت بركب دعامات بالقلب"

كشف الفنان محمد هنيدي سبب عدم حضوره جنازة الفنان الراحل حسن حسني، بعد تعرضه لهجوم كبير من الجمهور.

وكتب هنيدي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن‏ ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده".

والفنان الراحل حسن حسني توفي، إثر أزمة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى وظل في العناية المركزة، لمدة 24 ساعة فارق بعدها الحياة.