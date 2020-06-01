تعرف على أهم المنتجات التي تقدمها كلية زراعة قنا للمواطنين

دور كبير تلعبه كلية الزراعة في جامعة جنوب الوادي، من خلال الحقول البحثية التي حولتها إلى طاقة إنتاجية تساهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ترصد "الوطن" أهم ما وصلت إليه كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي من منتجات لدعم المجتمع المحيط، وفق إحصائيات رسمية.

نجحت كلية الزراعة، بجامعة جنوب الوادى بقنا، في زراعة 51 فدانا بالمحاصيل الحقلية المختلفة (قمح - شعير - محاصيل علف)، كما نجحت في زراعة 19 فدانا بالأشجار المثمرة( زيتون - ليمون- عنب أصناف مختلفة ).

كما تمكنت من زراعة 500 نخلة من نوعيات مختلفة ( بارحى - زغلول- سيوى- حيانى - مجدول) منها مثمر ومنها لم يثمر بعد، وإنشاء مشتل لنباتات الفاكهة والزينة لإمداد الجامعة والمجتمع الخارجى من هذه النباتات.

كما يوجد 6 صوب لتربية نباتات الزينة بها نوعيات مختلفة، و23 صوبة لإنتاج محاصيل الخضر المختلفة (طماطم - فلفل - خيار - بامية)، كما يوجد منحل بالكلية به 100 خلية لإنتاج منتجات النحل المختلفة (عسل - حبوب لقاح- غذاء ملكات - سم النحل " بجانب وجود مركز بحثي للتدريب على انتاج الحرير من ديدان القز.

وتضم الكلية قسم الأراضى وحدة لإنتاج الكمبوست والأسمدة الحيوية وتحاليل المياه والتربة. أما الإنتاج الحيوانى والداجنى فيوجد بالكلية حظائر للتربية والتسمين بها 53 رأس جاموس و 37 رأس أبقار بأعمار مختلفة لإنتاج الألبان واللحوم، إضافة إلى 215 رأس أغنام يباع منها أضاحى كل عام.

كما يوجد 3 عنابر دواجن وعنبر للأرانب والتى يتم من خلالها توزع اللحوم البيضاء ذات الجودة العالية والتى يشهد لها الجميع.