"مقفلتش مقراتي الخدمية".. البرلماني عيد هيكل يعلق على إصابته بكورونا

قال النائب البرلمانى عيد هيكل، إنه شعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، منذ يوم الأربعاء الماضى، ما دعاه إلى عمل أشعة مقطعية أظهرت أنه يعانى من ألتهاب رئوى.

وتابع: "قمت بعمل مسحة وظهرت نتيجتها اليوم وتبين أننى مصاب بفيروس كورونا"، مشدداً على أنه ليس عيب أن يصاب الإنسان بفيروس كورونا".

وأضاف "هيكل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تتعامل بعدالة كاملة مع كافة المواطنين فيما يخص مرضى فيروس كورونا.

وأردف: "أناشد الجميع أرتداء الكمامات واتباع التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الأحترازية".

ولفت النائب البرلمانى، إلى أنه أجرى مسحات لكافة أفراد عائلته وتبين عدم إصابتهم بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه لا يعلم من أين تم نقل العدوى له.

وأوضح متحدثًا عن كواليس إصابته بفيروس كورونا: "المشكلة أنى لم أغلق المقرات الخدمية بتعتى ورغم حرصى الشديد لا يمنع حذر من قدر، عملت أكبر حملة تعقيم على مستوى الجمهورية فى الدائرة بتعتى".