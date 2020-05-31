عاجل.. إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

أعلن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إصابة عيد هيكل عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بفيروس كورونا المستجد، مؤكّدًا أنَّه تمّ نقله لإحدى مستشفيات العزل بمحافظة القاهرة.

وقال الأمين العام لمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إنَّ "هيكل"، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، متابعًا أنّه حاليًا يرقد في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته الصحية مستقرة.

ويُعد النائب عيد هيكل ثاني حالة إصابة مؤكّدة داخل البرلمان، بعد النائبة شيرين فراج، إضافة لنحو 3 حالات مشتبهة فيها تنظر نتيجة التحاليل وهم: النائب عمرو وطني، والنائبة نشوي الديب، والنائب هشام مجدي.