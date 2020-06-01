الجامعة العربية تشيد بتنظيم المملكة لمؤتمر المانحين لليمن

أشادت جامعة الدول العربية بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة غد الثلاثاء مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيًا لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وعدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة تنظيم المؤتمر مبادرة إنسانية مهمة، نظراً لحاجة اليمن للدعم على جميع الصعد خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا.

وقالت "إن اليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة وتحتاج للدعم سواء كان من الدول أو من المنظمات الإنسانية الدولية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة"، ولفتت النظر إلى أن جامعة الدول العربية تلقت العديد من المذكرات من الجانب اليمني تطالب بالدعم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني وخاصة الأعمال المتعلقة بالدعم الإنساني.

وأكدت أن الجامعة العربية تشيد بهذه المبادرة التي تقوم بها المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، مشددة على أهمية أن تسارع الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بتقديم الدعم لمبادرة المملكة الإنسانية.