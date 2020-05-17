جامعة الدول العربية تطلِق مبادرة توعوية لمواجهة كورونا

تُطلِق الأمانة العامة للجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة المرأة والأسرة والطفولة" بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل، مبادرة توعوية لمواجهة وباء كورونا "كوفيد 19" من خلال إطلاق هاشتاج "احكي قصتك مع كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية في تصريح، اليوم، أهمية المبادرة كونها تأتي موجّهة ولأول مرة من قبل الأطفال البرلمانيين المعتمدين لعضوية البرلمان العربي للطفل لأقرانهم من الاطفال في المنطقة العربية، وفي الدور التوعوي المهم الذي تقدمه لهم بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأشارت أبو غزالة، إلى أن المبادرة تتضمن خطة عمل لإطلاق فيديوهات خلال المرحلة المقبلة لتوعوية الأطفال في المنطقة العربية بكافة المستجدات الناشئة حول وباء "كورونا"، موضحة أن الهدف من إطلاق المبادرة تسليط الضوء على وضع الأطفال في المنطقة العربية، ورصد التجارب الناجحة للأطفال في التغلب على الآثار السلبية التي أوجدها تفشي الوباء ليتسنى لأقرانهم الاستفادة منها، فضلاً عن توعيتهم بمخاطر وباء كورونا المستجد والتركيز على الإلتزام بالاحتياطات الواجب اتباعها في هذا الشأن من خلال تقديم إرشادات وقائية بلغة مبسّطة للأطفال.