مصرع شقيقين وطفل في مشاجرة بالأسلحة النارية بالخانكة

لقي شقيقان وطفل مصرعهم في مشاجرة بمنطقة ناحية حوض صبيح بالقلج مركز الخانكة في محافظة القليوبية، إثر إطلاق نجار وشقيقه الرصاص عليهم في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

ألقي القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على جثامين القتلي والسلاح المستخدم في الواقعة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث وحبس المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من العميد شريف إلهامي مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد حدوث مشاجرة ووجود متوفيين بناحية حوض صبيح القلج دائرة المركز.

انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من المجني عليهما "محمود ع م" عامل، وتوفي إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وشقيقه "أحمد ع م" توفي إثر إصابته بطلق بالجانب الآيمن، والمتهمين "أحمد ع م" نجار وشقيقه "صابر ع م"، نجار، بسبب وجود سابقة خلافات جيرة بين الطرفين.