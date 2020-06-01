بدراوي: "كورونا" فرصة ذهبية لإجراء الامتحانات أون لاين

دعا المفكر دكتور حسام بدراوي، إلى إجراءات الامتحانات بنظام "أون لاين"، معتبرًا أن الظروف الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا "فرصة ذهبية".

وقال بدراوي، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "ON"، أنه يجب إجراء امتحانات الدكتوراة والماجستير والدبلومة أون لاين.

وأضاف: "وامتحانات السنوات النهائية قد يكون القانون مكتفها بسبب الامتحانات المعملية، ممكن تعمل تعليم متداخل عن بعد والوسائل موجودة والشباب المصريين عملوا منصات تستطيع استقبال الامتحانات".

وتابع: "بالنسبة للمدارس والثانوية العامة، لازم نستخدم التقييم عن بعد، لأننا مش هنقعد تاني، لأن الوسائل موجودة، ونوعية الأسئلة موجودة، ومنقدرش نعمل الامتحانات كما كانت من قبل، قبل انتشار أزمة كورونا".

وواصل: "واختبارات الأون لاين تصلح للثانوية العامة، وفي أنواع من الأسئلة وليس شرطا أن تكون في يوم واحد ومش شرط الناس تتسأل في نفس السؤال، إحنا مش عاوزين حد يلومنا فبننزل بالمستوى، دي فرصة ذهبية، وكل الناس قاعدة في بيوتها، وا مانع من الخطأ، بس نعدي خطوة ولا نعود إلى الوراء".