بسبب السرعة الزائدة.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الجيش بعد الكارتة اتجاه أسيوط بجوار محطة وقود وطنية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الجيش بعد الكارتة اتجاه أسيوط بجوار محطة وقود وطنية ووقوع متوفي ومصابين.

على الفور أنتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني والمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي (298 ي ط و) وسيارة ملاكي (4539 ت م أ)، نجم عن الحادث مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بسبب السرعة الزائدة.

جرى نقل الجثة والمصابين مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.