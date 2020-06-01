الصحة عن مرضى كورونا: بيروحوا المستشفى لما مبيعرفوش ياخدوا نفسهم

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الحرجة، إنّ أعداد مصابي فيروس كورونا في ازدياد مع إقبال عدد كبير منهم للمستشفيات، ما أدى لزيادة عدد المرضى بالمستشفيات وتكدسهم: "بيروحوا المستشفى لما مبيكونوش عارفين ياخدوا نفسهم".

وأضاف وديع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ أعداد المستشفيات التابعة للوزارة ووزارة التعليم العالي، كافية لاستقبال إصابات كورونا حتى الآن، موضحا أنّ هناك عددا من المواطنين يشعرون دائما بالخوف من المرض ويهرعون إلى المستشفيات لإجراء المسحات: "الناس بتتكالب على مستشفيات معينة رغم إن فيه أعداد مستشفيات كبيرة، والناس بتيجي متأخر".

وأكد أنّ تطبيق "صحة مصر" لا يتضمن المستشفيات المختصة بعلاج فيروس كورونا، والأفضل الذهاب لأقرب مستشفى مركزي ضمن 367 مستشفى حول الجمهورية: "أهم حاجة التشخيص".

ولفت إلى أنّ وزارة الصحة ستتوسع خلال الفترة المقبلة في العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا، مع متابعتهم بشكل دقيق كما لو كان في المستشفى: "56% من الحالات المتوسطة في المستشفيات بتنزل الرعاية المركزة".