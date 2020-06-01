الحداد: مصر الآن في ذروة فيروس كورونا ويجب على المواطن اتباع الإجراءات

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه من المتوقع أن الأسبوعين الحاليين هم الذروة لفيروس كورونا وأن الأعداد ستزداد، ولكن يجب على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية حتى نعبر مرحلة الذروة بأمان ولا يحدث حالات إصابات أو وفيات كثيرة.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المواطنين الذين سيذهبون لأشغالهم بخطة التعايش يجب أن تكون بحذر، مشيراً إلى أننا رأينا تطبيق الغرامات على من لا يرتدون الكمامات وهذا شيء هام جداً سوف يحد من إنتشار المرض، وهذا هام خلال الفترة القادمة.

وتابع، أننا نريد أن تمر ذروة إنتشار فيروس كورونا على مصر بسلام وعدم وجود تكدس كبير في المستشفيات وأن تستطيع المنظومة الصحية أن تأخذ أكبر عدد ممكن اتخاذه بالإضافة إلى أنهم سيسمحوا للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة باستقبال مرضي وأتمني ألا تكون الأسعار غالية حتي يستطيعوا المشاركة في علاج المرضي وأن تكون جزء من المنظومة.

واستكمل: أتمنى ألا تكون الذروة في مصر مثلما شهدتها الدول الأوروبية حتي تستوعب المنظومة الصحية الأعداد كلها، وفكرة أن هذه فترة الذروة وعمل إجراءات إحترازية يجب أن تتم بصرامة من خلال التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية حتي لا تحدث ذروة مختلفة عن الدول الأخري وعدم وجود حالات كثيرة تجعلنا نفوق القدرة الصحية في مصر.