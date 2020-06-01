عضو "الجمهوري الأمريكي": "أول مرة ينزل رئيس من سلم خلفي للبيت الأبيض"

قال هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إن ما يحدث في الولايات المتحدة من احتجاجات هو أمر محزن لانتشاره في 20 ولاية أمريكية، وتم إغلاق تلك الولايات: "لأول مرة في التاريخ ينزل الرئيس الأمريكي من السلم الخلفي للبيت الأبيض".

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين الأمريكان يطالبون بمحاسبة الـ4 ضباط الذين شاهدوا واقعه قتل شخص أسود دون تحريك ساكن: "في نظري التهاون وعدم اتخاذ قرار جدي سريع هو سبب تفاقم الأوضاع"، موضحا أن الحديث حول محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذا الموقف هو مجرد حديث لن يرقي إلى فعل، وهذا ما حدث كثيرا من قبل حتى في أيام الرئيس السابق باراك أوباما.

وأكد أن المنظمات الحقوقية دائما ما تخرج ببيانات تدين وتشجب دون إحداث أي فارق، وجميعها شكلي: "كلام كله إنشاء لا هيودي ولا يجيب".