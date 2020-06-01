"تزيد الإصابات".. خبراء يوضحون تأثير مظاهرات أمريكا على عدوى كورونا

في وقت ينصح فيه أطباء العالم أجمع، لاتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لوباء كورونا المستجد، جابت التظاهرات العالم حيث تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أحداث عنف وتظاهرات منذ عدة أيام، إلى جانب مشاهد عنف ومشاهد زحام يضرب بكل النصائح الطبية عرض الحائط.

وقالت الدكتورة أمانى مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، إن التظاهرات التي نراها في أمريكا من شأنها زيادة العدوى، نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة في "لبس الماسك وغسل الأيدي، وعدم لمس الوجه أو الأسطح والالتزام بالتباعد الاجتماعي والعزل المنزل حال ظهور أي أعراض" في وقت يتعرضون فيه للأسطح بشكل كبير.

وتابعت مختار، في حديثها لـ"الوطن" أن الهتاف يزيد من فرصة خروج الرذاذ من الفم وهو يزيد من احتمالية العدوى، موضحة أن التعرض لرذاذ المريض بكميات كبيرة من شأنه نقل العدوى بشكل أكبر حتى حال ارتداء الأقنعة الوقائية، ومع زايدة أعداد الإصابات في الولايات المتحدة فهناك خطر حقيقي من هذه التظاهرات.

جانب آخر تشير له الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة، من خطر التظاهرات والعنف في أمريكا هو تحطم معنويات الناس والمناعة تحتاج إلى معنويات مرتفعة، مشيرة إلى أن الخوف والقلق من الفيروس إلى جانب ما تحدثه التظاهرات من حالة نفسية سيئة.

وأكدت عبدالوهاب لـ"الوطن"، أهمية العامل النفسي في تقوية المناعة هو ما يجب على الجميع الالتزام به من خلال رفع المعنويات والمتابعة على الأمور التي تهدئ العصاب وعدم التعرض للأخبار السيئة طوال الوقت بل ومحاولات الاسترخاء.