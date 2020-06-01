لجنة مكافحة كورونا: أي حد يحس بأعراض بسيطة للفيروس يروح المستشفى

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ونائب اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنّ أزمة فيروس كورونا، تتمثل في تشابه أعراضه مع الإنفلونزا العادية، ما يؤدي لخوف وهلع عدد كبير من المواطنين فور شعورهم ببعض الأعراض المتشابهة.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ أي شخص يعاني من أعراض بسيطة لكورونا، عليه التوجه لمستشفيات وزارة الصحة أو الصدر والحميات، موضحة أنّ تلك المستشفيات تصرف العلاج الخاص للمريض ويتم إعطائه تعليمات العزل المنزلي: "بيبقى ليه رقم، وبياخد تعليمات العزل المنزلي، وبيتم متابعته في البيت".

وأكدت أنّ الدولة رفعت عدد المستشفيات الحكومية ومستشفيات العزل وقوافل طبية تساهم في توزيع العلاج للكثير من المواطنين.