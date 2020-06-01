إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من ميدان الكوامل دائرة قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، بوجود مصادمة ومصابين بالقرب من ميدان الكوامل دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة "إسلام.ك.ج" 31 عاما سائق، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، واصطدم بسيارة قيادة "السيد.ف" 25 عاما سائق، ويقيم شارع أبو القاسم دائرة مركز أخميم .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى، و"أحمد.م.ص" - 23 عاما نقاش، "يوسف.خ.ي" 21 عاما نقاش، "محمد.ا.ح" 23 عاما طالب، ويقيمون بناحية الخلوة دائرة مركز أخميم، وأحد مستقلي السيارة الثانية بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.