أمريكا ترسل مليوني جرعة من عقار "هيدروكسي كلوروكين" إلى البرازيل

قالت الحكومتان الأمريكية والبرازيلية، أمس، إن واشنطن زودت البرازيل بمليوني جرعة من عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا، وذلك رغم التحذيرات الطبية من مخاطره.

ونشر البيت الأبيض إعلانا مشتركا عن العقار الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، بعد أيام فقط من قرار منظمة الصحة العالمية وقف تجربته على مرضى بالفيروس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجاء في البيان: "يقف الشعبان الأمريكي والبرازيلي متضامنين في الحرب على فيروس كورونا.. ونعلن أن حكومة الولايات المتحدة سلمت مليوني جرعة من هيدروكسي كلوروكين إلى الشعب البرازيلي".

وزاد الطلب على الدواء الموجود منذ عشرات السنين بعدما روج له ترامب مرارا كعلاج لفيروس كورونا رغم افتقاره إلى أدلة علمية.

وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، اليوم الأحد، مستوى نصف مليون حالة، بينما تم رصد 480 وفاة جديدة، ما يمثل تراجعا ملموسا لعدد المتوفين على أساس يومي.