"كورونا" يقتل 97 ألف أمريكي.. وترامب يغلق الحدود مع البرازيل

سجلت الولايات المتحدة 638 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 97 ألفا و686، فيما قرر الرئيس الأمريكي غلق الحدود بوجه الأجانب القادمين من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي الوباء، إذ سجلت 22 ألف وفاة و350 ألف إصابة.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن سترسل ألف جهاز تنفس اصطناعي إلى البرازيل، فيما شارك الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو في مسيرة لأنصاره، متخليا عن كمامته، منتهكا إجراءات التباعد الاجتماعي، على الرغم من الارتفاع الكبير للإصابات في بلاده.

وأجرت مدينة ووهان الصينية أكثر من 6.5 مليون اختبار للفيروس خلال فترة 10 أيام، في محاولة لفحص كل سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، وفقاً للإعلام الرسمي الصيني، أمس.

وأعلنت الحكومة البريطانية خطة عودة المدارس الابتدائية لفتح أبوابها جزئيا، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، رغم معارضة المعلمين والنقابات العمالية.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن فيروس كورونا يدفع الدول الغنية إلى تحمل أعباء ديون إضافية تتجاوز 17 تريليون دولار، وذلك وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي المكسيك، حذر الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من أن تفشي الفيروس قد يكلف البلاد مليون وظيفة، وذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية، أن الحكومة تتطلع إلى رفع حالة الطوارئ في طوكيو وباقي المناطق، أما في الإمارات، فقررت الحكومة السماح بعودة حاملي الإقامات السارية الموجودين في الخارج، اعتبارا من أول يونيو.

وأعلن السودان ثبوت إصابة وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، بالفيروس. وفي روسيا، أعلنت السلطات تسجيل 92 وفاة و8946 إصابة، مع انخفاض معدل الوفيات اليومية بنحو الثلث. كما أعلنت فرنسا تسجيل أقل زيادة يومية في حالات الإصابة والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ تطبيق إجراءات العزل في 17 مارس.