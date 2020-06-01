8.7 % انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر فبراير 2020
كتب:
الوطن
10:48 ص | الإثنين 01 يونيو 2020
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الاثنين الموافق 1/ 6/ 2020 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجيةعن شهـرفبراير 2020.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISICRev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)
بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)113.10خلال شهر فبراير 2020(أولـي) مقابل 123.87خلال شهر يناير2020(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.7٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:·
بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.20خلال شهر فبراير 2020مقارنة بشهر يناير 2020 حيث بلغ 113.80 بارتفاع قدره 3.9٪ وذلك طبقا لحالة السوق.
بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 114.19خلال شهر فبراير 2020مقارنة بشهر يناير2020 حيث بلغ 107.07 بارتفــاع قدره 6.6% وذلك بسبب حالة السوق.الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 96.21 خلال شهر فبراير 2020 مقارنة بشهر يناير 2020حيث بلغ 105.63 بنسبة انخفاض قدرها 8.9% نظرا لحالة السوق.
بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التبغ 191.57 خلال شهرفبراير2020مقارنة بشهريناير2020 حيث بلغ 200.59 بانخفاض قدره 4.5٪ وذلك بسبب الإنتاج الموسمي وحالة السوق.