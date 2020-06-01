استشاري قلب يطالب بتوفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء

قال الدكتور هاني راجي، استشاري أمراض القلب، إنّه يجب على الدولة توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وتدريبهم على كيفية استخدامها، مع وجود آلية واضحة لمهامهم الموكلة إليهم وما يُطلب منهم.

وأضاف راجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ أمراض القلب والضغط والأمراض غير السارية، هي القاتل الأول حسب تعريف الأمم المتحدة، وبعد ظهور فيروس كورونا ظهرت أنّ نسبة الوفيات الأعلى بتلك المجموعات، ومع ازدياد أعداد مصابي فيروس كورونا، فقد يفوق الأمر قدرة النظام الصحي على التجاوز.

وأكد أنّ الأعراض الخاصة بفيروس كورونا حاليا، إسهال وقيئ وفقدان لحالة الشم والتذوق: "ميروحش يعمل مسحة، ويعزل نفسه في البيت، مع تعقيم الغرف والحمامات".