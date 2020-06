بالفيديو.. شاحنة ضخمة تهاجم المتظاهرين في الولايات المتحدة

حاولت شاحنة صهريج، أمس، شق طريقها بين آلاف المتظاهرين على جسر في وسط مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو الأمر الذي استدعى تدخلا لعدد كبير من عناصر الشرطة.

ويظهر مقطع الفيديو عددا كبيرا من المتظاهرين يحاصرون الشاحنة بعد توقفها، ويفتحون أبوابها بهدف الاعتداء على السائق، مما أدى لإصابته بجروح بالغة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وأكدت الصحيفة، أن المتظاهرين كانوا يعبرون جسرا على طريق سريع، عندما تقدم الرجل بشاحنته باتجاه الحشد، فقام المتظاهرون بإلقاء دراجاتهم تحت شاحنته في محاولة لإيقافها.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

#BREAKING: A semi-tanker truck drove into a large crowd of demonstrators on I-35 in #Minneapolis pic.twitter.com/dmMNcUbYSr