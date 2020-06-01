مكافحة كورونا: فيه 3 فصائل للفيروس.. المصريين جالهم 2 بس

طالبت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتوجه إلى بنك الدم والتبرع بالدم: "البلازما اللي هناخدها منهم ممكن تشفي مريض كورونا".

وأضافت العسال، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّه وبعد التبرع بالدم يعاد الفحص للاطمئنان، وفحص الفيروسات عموما: "بتبقى فرصة يطمن على نفسه ويساهم في شفاء مريض تاني".

وأكد أنّ فيروس كورونا دائم التطوير، لذا لن يمكن القضاء عليه حول العالم حاليا: "إحنا كمصريين أصيبنا بفصيلتين فقط منه، وبره أعلنوا 3 فصائل رئيسية وفيه فرعية كمان".

وتابعت أنّ مصر كباقي دول العالم، شاركت في التجارب السريرية الخاصة بها لمحاولة إيجاد لقاح للمرض، أو إيجاد دواء يساعد في الشفاء: "فيه 22 بحث تحت التجربة"، مشيرة إلى أنّ عقار "أفيجان" دخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى فيروس كورونا في مصر.