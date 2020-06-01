أصالة تدعو للفنانة نهال نبيل ووالدتها بالشفاء من كورونا

طالبت الفنانة أصالة الجمهور بالدعاء للفنانة نهال نبيل بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت المطربة أصالة، صورة للفنانة نهال نبيل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "صباح حلو طيّب كوجه صديقتي القريبة الغالية نهال، ادعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة، لأنّها نقيّة وفيّة طموحة مُحبّة، هي أختي وغاليتي وشريكة نجاحي وحنونة في كلّ ثانية، أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية لبيتكم ليزين بكما، وأنتما بتمام الصحّة والعافيه يا ربّ العالمين".

كانت الفنانة مي فاروق أعلنت إصابة نهال نبيل عبر صفحتها الشخصية قائلة: "وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها، دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي انتي وماما أزمة وتعدي دعواتكم جميعا".

يُذكر أنَّ نهال نبيل طرحت العام الماضي، ألبوم غنائي بعنوان "مفاجأة" كما شاركت مؤخرًا في إخراج كليب الفنانة أصالة "شامخ"، واشتهرت بتتر مسلسل "سارة" الذي كانت بطلته الفنانة حنان ترك.