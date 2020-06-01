الهلال الأحمر المصري ينفذ تدخلات ميدانية لمواجهة كورونا للأسبوع التاسع

يستمر الهلال الأحمر المصري في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، للأسبوع التاسع على التوالي، من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء عمليات تعقيم وتطهير مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وقدمت فرق متطوعي الهلال الأحمر، خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات، بإجمالي 124 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 124 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

ونظم الهلال الأحمر المصري 120 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم 24000 من المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة، المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.

وتضمنت هذه الأعمال، 201 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، استفاد منها 40200 مواطن.

وتدخل الهلال الأحمر بإجمالي 61 تدخلا لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة، بإجمالي 7359 مادة إغاثية، ونفذ تلك المهام 929 متطوعا يوميا بإجمالي ساعات عمل 14684 ساعة على مدار الأسبوع.

وصرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأنّه يتم تقديم الخدمات المختلفة من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في المحافظات، من خلال 6780 متطوعا تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري، تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد، واتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.