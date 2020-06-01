فيديو.. البابا يترأس عيد دخول المسيح مصر في كنيسة العذراء بالمعادي

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس عيد دخول العائلة المقدسة والسيد المسيح أرض مصر، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة المعادي في القاهرة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة بينهم الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وحسب الكنائس، يتوافق دخول العائلة المقدسة إلى مصر مع الأول من يونيو كل عام، وهو ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس في فلسطين إلى مصر والاحتماء بها، وهي الرحلة التي باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت 3 أعوام و6 أشهر و10 أيام.

ومسار رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر شمل 25 محطة تمت على 3 مراحل: الأولى: تضمنت العريش والفرما وتل بسطا ومسطرد وبلبيس وسمنود وسخا ووادي النطرون، والثانية: تضمنت المطرية وعين شمس، وباب زويلة، ومصر القديمة حيث كنيسة أبي سرجة الأثرية المعروفة باسم الشهيدين سرجيوس وواخيس، ثم ركبت مركبا نيليا للمعادي، والثالثة: بدأت بمدنية منف ثم البهنسا ثم إلى جبل الطير ثم الأشمونين، واتجهوا لديروط بأسيوط فالقوصية فدير المحرق عند جبل قسقام، ثم انتهت الرحلة في جبل درنكة.

وكل الأماكن التي استقرت بها العائلة أقيمت عليها فيما بعد آثار سواء أديرة أم كنائس، وتعتبر مناطق جذب سياحي.