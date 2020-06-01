أخبار البنوك.. حوّل فلوسك وخلص تعاملاتك المصرفية إلكترونيا من CIB

منذ اللحظة الأولى من اكتشاف إصابة عدد من الحالات في مصر، اتجهت العديد من المؤسسات والهيئات لتعزيز خدماتها الإلكترونية، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعزّزت البنوك خدماتها الإلكترونية، وتستعرض "الوطن" العمليات التي يمكن إجراؤها من خلال خدمة الإنترنت البنكي من بنك CIB، وفق الموقع الرسمي للبنك:

1- الاطلاع على المعلومات

تمكن هذه الخدمة العملاء من الاطلاع على الحساب ورصد الآتي:

- أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان والودائع والقروض وصناديق الاستثمار.

- حركة الحسابات وبطاقات الائتمان وصناديق الاستثمار.

- عرض وطباعة وحفظ الكشوف السابقة للحسابات وبطاقات الائتمان الشهرية والربع سنوية.

- متابعة الحسابات ذات الصلة بأنواعها المختلفة.

2- متابعة المصروفات والمدفوعات

3- تنفيذ المعاملات البنكية والتي تتمثل في الآتي

- التحويل بين الحسابات الشخصية المختلفة.

- التحويل لحسابات أخرى داخل البنك أو التحويل لأي حساب آخرين.

- التبرع لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة لدى البنك.

- إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آليا.

4- تقديم الطلبات

تمكن تلك الخدمة العملاء من إجراء عدد من الطلبات والتي تتمثل في الآتي:

- طلب دفتر شيكات لأي حساب جار.

- طلب إضافة حسابات ذات صلة.

- طلب تحديث بيانات شخصية لدى البنك.

- إرسال استفسارات أو شكاوى أو اقتراحات لممثلي خدمة العملاء.

- طلب تغيير حد بطاقة الائتمان الإضافية.