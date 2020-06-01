للوقاية من كورونا.. تعقيم أتوبيسات النقل العام في 22 جراجا يوميا

قال عماد عبدالجليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون هيئة النقل العام، إن الهيئة قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية جائحة كورونا، والتي تتم بشكل يومي فور انتهاء وردية العمل بالجراجات حيث يتم تعقيم الأتوبيسات يوميا في 22 جراجا تابعا للهيئة.

وأضاف "عبدالجليل"، خلال مداخلة له ببرنامج "صباح الخير يامصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن التعقيم يتم بكل أجزاء الأتوبيسات حتى تخرج في صباح اليوم التالي بعد تمام التعقيم، موضحا أن الهيئة قد وفرت كما كبيرا من الكمامات والجوانتيات يتم توزيعها على السائقين والمحصلين يوميا: "هما دول أكثر ناس عرضة للتعامل مع الجمهور"

وأكد أن أحد العاملين بالجراج يتولى قياس درجة حرارة السائق والمحصل قبل خروجهم للعمل، وفي حال رصدت درجات حرارة مرتفعة يتم منعه من العمل، وتعيين سائق آخر على السيارة حرصا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن المواطنين قد التزموا جميعهم بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.