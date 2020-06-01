البرلمان يصوت على عقوبات عدم ارتداء الكمامات الأسبوع المقبل

يصوّت مجلس النواب، خلال جلساته المقرر عقدها الأسبوع المُقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على تعديلات قانون الأمراض المعدية، التي تفرض عقوبات مغلظة على عدم ارتداء الكمامات.

ويعاقب التشريع بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، كل من خالف التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات خارج المنزل، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، كل من منع دفن الميت، خاصة بعد واقعة منع دفن أحد شهداء فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة، إنّ ارتداء الكمامات سيحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع الإصابات، لذلك يجب علي المواطنين الالتزام بها، خاصة أنّ معركة كورونا صعبة وتحتاج للالتزام الشديد لعبور المرحلة الصعبة.