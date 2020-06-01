تعافي 17 شخصا من الأطقم الطبية من كورونا في كفر الشيخ

أعلن مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، تعافي 17 شخصا من الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل، بعد تلقيهم العلاج اللازم، من بين 37 إصابة بالقطاع الطبي، والتي كان آخرها حالة لطبيب تم التأكد اليوم من إصابته بمستشفى دسوق العام، ونقله للعلاج بمستشفى العزل ببلطيم.

وأكد المصدر، أن المصابين بالقطاع الطبي 13 طبيبا، و11 ممرضة وصيدلي واحد و12 فني معمل، ليصل الإجمالي لـ 37 شخصا.

وبدأت مديرية الصحة بالمحافظة، في تجهيز الـ12 طابقا في المستشفيات التي خصصتهم الوزارة لعزل مصابي الأطقم الطبية بالمستشفيات، حيث جرى الانتهاء من تجهيز بعضها لتستكمل المديرية تجهيز البعض الآخر خلال أيام قليلة.