أمن المنافذ ينجح في تنفيذ 69 حكما قضائيا

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (5 آلاف جنيه).فى مجال الأمن العام:

ضبط (5) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح – إنتهاء فترة التصريح – دخول دائرة جمركية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط عدد (62) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ عدد (69) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.