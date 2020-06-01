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محمود مسلم

أمن المنافذ ينجح في تنفيذ 69 حكما قضائيا

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الوطن
12:20 م | الإثنين 01 يونيو 2020
حملة أمنية

حملة أمنية

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (5 آلاف جنيه).فى مجال الأمن العام:

 ضبط (5) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح – إنتهاء فترة التصريح – دخول دائرة جمركية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

 ضبط عدد (62) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام:

 تنفيذ عدد (69) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. 