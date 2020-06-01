بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم توك توك بآخر بالبحيرة

أصيب أشخاص، اليوم الاثنين، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر اصطدام توك توك بآخر، بطريق محلة بشر التابع لمركز شبراخيت بالبحيرة، جرى نقل المصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مأمور مركز شرطة شبراخيت، بلاغا من الأهالي باصطدام توك توك بآخر، أثناء سيرهما مسرعين على الطريق المشار إليه، وإصابة كل من: "آية فهمي العطار 23 سنة، خلود خالد بدوي 18 سنة، رضا فتحي كامل 59 سنة، إبراهيم سامح بيوض 16 سنة، علوي السيد أحمد 27 سنة"، بجروح وكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.