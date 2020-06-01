عاجل.. التعليم العالي: إصابات كورونا بمصر 117 ألفا وفقا للنموذج الافتراضي

توقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 40 ألفا في الفترة من 10 لـ13 يونيو، قائلا: "قد نصل إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو 5 يونيو الحالي".

وأشار عبدالغفار خلال استعراضه مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد عبر فيديو مسجل له، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنّه توقع الوصول إلى 20 ألف حالة إصابة بكورونا في يوم 28 مايو الماضي، وفقا لتسلسل الأرقام بشكل دوري، ووفقا للبيانات الجديدة الوردة من وزارة الصحة".

وأوضح عبدالغفار، أنّه حال تغير نسب الإصابات يوميا تتغير التوقعات، موضحا أنّه ليس بالضرورة الأرقام المعلنة في العالم تكون حقيقية: "بالنسبة للإصابات قلنا نضرب في 5، وللوفيات نضرب في 10 وفقا للنماذج الافتراضية".

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه من خلال اٌلأقمار الصناعية، مقارنة يوم بيوم من خلال الانبعاثات الخارجة وتجمعات السكان، يتم ربط ما يتم رؤيته بالنسب المسجلة من قبل وزارة الصحة، لتحديد التوقعات، لافتا إلى أنّ معدل نمو انتشار فيروس كورونا في مصر وصل لـ6.5%، بعد أن انتظم بمعدل 5.5%، موضحا أنّ تلك النسبة متغيرة مع الوقت وهي مهمة جدا لأنه يبني عليها افتراضيات عديدة جدا.

وأضاف أنّ مصر وصلت أمس، لعدد إصابات فيروس كورونا المستجد 117 ألف وفقًا للنموذج الافتراضي لقياس الأعداد الواقعية، موضحا أنّ أعداد الإصابات الحالية المسجلة تمثل خمس الواقع، وعدد الإصابات الفعلية وصلت إلى ما يزيد عن 23 ألف إصابة بزيادة ألف.